İzmir'de çöken istinat duvarı araçları adeta yuttu! 2 bina boşaltıldı, 6 araçta hasar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok bölgede günlerdir sağanak yağışlar etkisini arttırdı. Bu illerin başında gelen İzmir'de aralıksız süren sağanak yağışlar hayatı adeta felç etti. Yaşanan şiddetli yağışların ardından 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

2 BİNA BOŞALTILDI

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi. Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.