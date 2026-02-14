5. kattan düşerek can verdi! Beyoğlu'nda genç kızın korkunç ölümü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü korkunç bir ölüm meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kasımpaşa Kızılay Meydanı üzeri oldu.

EVİNİN PENCERESİNDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesi ile evde oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Tenteye çarparak yere düşen Kölge ağır yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kölge, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç Kız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ İNTİHAR MI ETTİ?

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Ferhat Güllü, olay anını anlattı. Kübra'nın dayısının kızı olduğunu belirten Güllü, "Olay, saat 23.00 civarında gerçekleşti. Dükkanda oturduğumuz esnada bir ses duyduk. İlk önce yukarıdan taş falan düştüğünü zannettik. Kafamı çevirip baktığımda pencereden birisinin düştüğünü gördük. Biz hemen ambulansı aradık. Kübra evinin altındaki eczanede çalışıyordu. İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Kübra Kölge’nin cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.