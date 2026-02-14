Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Yasin Aşan

5. kattan düşerek can verdi! Beyoğlu'nda genç kızın korkunç ölümü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ailesi ile oturduğu evin 5. katından düşen 21 yaşındaki Kübra Kölge ağır yaralandı. Genç kız, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 14:31

İstanbul'un ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü korkunç bir meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kızılay Meydanı üzeri oldu.

EVİNİN PENCERESİNDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesi ile evde oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Tenteye çarparak yere düşen Kölge ağır yaralandı.

5. kattan düşerek can verdi! Beyoğlu'nda genç kızın korkunç ölümü

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kölge, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. , burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

5. kattan düşerek can verdi! Beyoğlu'nda genç kızın korkunç ölümü

GENÇ KIZ İNTİHAR MI ETTİ?

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Ferhat Güllü, olay anını anlattı. Kübra'nın dayısının kızı olduğunu belirten Güllü, "Olay, saat 23.00 civarında gerçekleşti. Dükkanda oturduğumuz esnada bir ses duyduk. İlk önce yukarıdan taş falan düştüğünü zannettik. Kafamı çevirip baktığımda pencereden birisinin düştüğünü gördük. Biz hemen ambulansı aradık. Kübra evinin altındaki eczanede çalışıyordu. mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Kübra Kölge’nin cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

