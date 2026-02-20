Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can aldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde öğle saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Göynük yolu Ekinçiler Mahallesi yol ayrımı oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.P. idaresindeki dorse yüklü tır ile İbrahim Karakaş'ın kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobil sürücüsü İbrahim Karakaş'ın kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Karakaş'ın cansız bedeni morga sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Y.P. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik yolun temizlenmesiyle normal seyrine döndü. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.