Berberde kanlı hesaplaşma! Dehşet anları kamerada

Bartın Şadırvan Caddesi Aşağı Sokakta yaşanan olayda berber dükkanında husumetlileri ile karşılaşan D.R.U., şahıslara kurşun yağdırdı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Büyük paniğin yaşandığı olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Silahlı dehşet faili D.R.U, olayın ardından silahını bırakarak, kaçarken, olay yerinde bulunan ve D.R.U'nun babası olan D.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.