32°
Zonguldak'ta yardım kömürü kamyonu kaza yaptı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Zonguldak'ta yardım kömürü dağıtılan kamyon şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 21:01

'ın ilçesine bağlı Ali köyünde meydana gelen trafik kazasında yardım kömür dağıtımı yapan kamyonun freninin patlaması sonucu şarampole devrilen araçta 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ali köyünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, köylere yardım kömür dağıtımı yapan İbrahim Sarıkaya (47) idaresindeki kamyon; Ali köyü İmamlar Mahallesi'nde rampa indiği sırada freninin patlaması sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi.

Zonguldak'ta yardım kömürü kamyonu kaza yaptı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

KÖMÜR ÇUVALLARI ETRAFA DAĞILDI

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kamyonun devrilmesiyle birlikte kömür çuvalları ise etrafa dağıldı.

Sürücü İbrahim Sarıkaya (47) ve kamyonda bulunanlardan İsmail Yüksel (52) araç içinde sıkıştı. İbrahim Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır olan Şevket Usta (51) ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı İsmail Yüksel'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta yardım kömürü kamyonu kaza yaptı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ise incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, şarampole uçan kamyon vinç yardımıyla alınarak çekici ile yediemine götürüldü. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#çaycuma
#zonguldak
#Kömür Dağıtımı
#Yaşam
