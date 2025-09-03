Menü Kapat
Yaşam
 Selahattin Demirel

Mersin'de otomobilde öldürülen Hiranur cinayetinde şüpheliler hakkında karar verildi

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın araç içinde silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında karar verildi. Önce "intihar etti" diyen sonra silahı boş sanarak şaka amaçlı tetiğe bastığını söyleyen Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş.'nin de içinde olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de otomobilde öldürülen Hiranur cinayetinde şüpheliler hakkında karar verildi
3 gün önce akşam saatlerinde 'in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. şüphelisi olarak Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı.

Mersin'de otomobilde öldürülen Hiranur cinayetinde şüpheliler hakkında karar verildi

ÖNCE "İNTİHAR" DEDİ SONRA "ŞAKA YAPARKEN OLDU" İTİRAFI GELDİ

Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili verdiği bilgilerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı ' yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etmişti.

Mersin'de otomobilde öldürülen Hiranur cinayetinde şüpheliler hakkında karar verildi

H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastlamıştı.

Mersin'de otomobilde öldürülen Hiranur cinayetinde şüpheliler hakkında karar verildi

TUTUKLANDILAR

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıktı. Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.


