Boğaziçi Üniversitesi'nde katledilen Hilal'den sonra Mersin'de de Hiranur öldürüldü! Feci halde bulundu

İstanbul Sarıyer'de 30 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşanan olayda Ayberk Kurtuluş isimli genç, arkadaşı olan 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i vurduktan sonra canına kıydı.

Sarsıcı olayın acısı henüz sürerken bu kez Mersin'de de bir kız çocuğu katledildi. dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu.

Araçta bulunanlardan biri durumu ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

"ŞAKA AMAÇLI TETİĞE BASTIM"

Polis, şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden Hiranur'un arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken, Hiranur'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze sonrasında akşam saatlerinde Hiranur'un bazı yakınları şüpheli A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese gitti.

Polisin önceden tedbir alması sayesinde adreste bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.