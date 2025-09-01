Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Boğaziçi Üniversitesi'nde katledilen Hilal'den sonra Mersin'de de Hiranur öldürüldü! Feci halde bulundu

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde erkek arkadaşı tarafından öldürülen 15 yaşındaki Hilal'in acısı henüz yeni yaşanmışken bu kez Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar isimli kız çocuğu katledildi. Otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boğaziçi Üniversitesi'nde katledilen Hilal'den sonra Mersin'de de Hiranur öldürüldü! Feci halde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 22:20

İstanbul Sarıyer'de 30 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşanan olayda Ayberk Kurtuluş isimli genç, arkadaşı olan 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i vurduktan sonra canına kıydı.

Sarsıcı olayın acısı henüz sürerken bu kez 'de de bir kız çocuğu katledildi. dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde ile vuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde katledilen Hilal'den sonra Mersin'de de Hiranur öldürüldü! Feci halde bulundu

Araçta bulunanlardan biri durumu ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

"ŞAKA AMAÇLI TETİĞE BASTIM"

Polis, şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden Hiranur'un arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde katledilen Hilal'den sonra Mersin'de de Hiranur öldürüldü! Feci halde bulundu

Şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken, Hiranur'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze sonrasında akşam saatlerinde Hiranur'un bazı yakınları şüpheli A.Ş.'nin evinin bulunduğu adrese gitti.

Polisin önceden tedbir alması sayesinde adreste bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık daha sonra polisin uyarılarıyla bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir cinayeti açıklaması! Üst araması yapılmadı mı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde öldürülen 15 yaşındaki Hilal'e acı veda! Ailesinden zor soru
ETİKETLER
#cinayet
#gözaltına alındı
#mersin
#katliam
#tabanca
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.