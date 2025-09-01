Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir cinayeti açıklaması! Üst araması yapılmadı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Hilal Özdemir cinayeti hakkında açıklama yaptı. Kampüs içinde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından vurulan ve olay yerinde hayatını kaybeden Özdemir'in cinayetine ilişkin yapılan açıklamada "ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığı" duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir cinayeti açıklaması! Üst araması yapılmadı mı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
15:50
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
15:53

kampüsünde yaşanan kan dondurmuştu. 15 yaşındaki Hilal Özdemir, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak katledildi. Kurtuluş daha sonra aynı silahla etmişti. Yaşanan olayın ardından üniversiteden açıklama geldi. Açıklamada "ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığı" duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir cinayeti açıklaması! Üst araması yapılmadı mı?

ÜNİVERSİTE İLE İLGİSİ OLMAYAN BİR ETKİNLİK

Söz konusu olayın üniversiteyle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği aktarılan açıklamada, Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlikte görevli Hilal Özdemir'in, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrıldığı, Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir cinayeti açıklaması! Üst araması yapılmadı mı?

GÜVENLİK SORUMLULARI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."

Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Özdemir cinayeti açıklaması! Üst araması yapılmadı mı?

Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.

Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

