 Murat Makas

Cinayet anları kamerada: 500 bin TL karşlığında öldürdü, şehir şehir gezdi

Afyonkarahisar'da 65 yaşındaki muhasebeciyi öldürdükten sonra kaçan şahsın şehir şehir gezdiği ortaya çıktı. Polisin 3 gün süren çalışması sonrası yakalanan şahsın cinayeti 500 bin TL karşılığı işlediği belirtildi. Şahsın tetiği çekip ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

31.08.2025
31.08.2025
'da 28 Ağustos'ta ilçesi Konak Mahallesi'nde İsmet Çelik isimli şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada Abdülselam B.'nin ile gerçekleştirdiği sonucu iki bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çelik bir günlük yaşam mücadelesini getirerek hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İŞLEDİ, ŞEHİR ŞEHİR GEZDİ

Cinayeti işleyen Abdülselam B.'nin, Çelik'i öldürmek için 'nın Siverek ilçesinden geldiği ve Bolvadin ilçesinde 2 gün keşif yaptığı, ardından Çelik'i vurduktan sonra ticari taksi ile önce Afyonkarahisar'a merkeze oradan da 'a gittiği belirlendi. Şahsın dün ise 'ya geldiği ve orada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandığı belirtildi.

Şahsın ifadesinde cinayeti İstanbul'da bulunan bir iş insanının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediği iddia edildi. Adliye sevk edilen şahsın işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Öte yandan şahsın Çelik'in yanına gelerek tabancayla ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

