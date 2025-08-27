Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Düğünde dehşet! Kutlama yapayım derken cinayet işledi: Yenge, yanlışlıkla damadı öldürdü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan düğün sonrası dehşet yaşandı. Gelin ve damadı evlerine uğurlarken, yenge silaha sarıldı. Yenge F.K. yanlışlıkla damat Ali Karaca'yı göğsünden vurarak ölürdü.

Düğünde dehşet! Kutlama yapayım derken cinayet işledi: Yenge, yanlışlıkla damadı öldürdü
27.08.2025
27.08.2025
13:10

'un ilçesinde yapılan düğünde korkunç bir olay yaşandı. sonrası yapılan eğlencede gelin ve damadı evlerine uğurlarken yenge silaha sarılarak havaya ateş etmek istedi. Yenge F.K., kazayla damat Ali Karaca’yı göğsünden vurdu.

Düğünde dehşet! Kutlama yapayım derken cinayet işledi: Yenge, yanlışlıkla damadı öldürdü

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, yenge F.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düğünde dehşet! Kutlama yapayım derken cinayet işledi: Yenge, yanlışlıkla damadı öldürdü

GEÇEN HAFTA DA AYNI OLAY YAŞANDI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde düğünlerde atılan ve ölümlere neden olan kurşunlar bu kez damadı hedef aldı. Trabzon'un Çaykara ilçesinde geçtiğimiz hafta gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olayın üzerinden geçen bir haftanın ardından bu kez yine bir düğünde bu kez Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kan aktı.

