Düğünde dehşet! Kutlama yapayım derken cinayet işledi: Yenge, yanlışlıkla damadı öldürdü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yapılan düğünde korkunç bir olay yaşandı. Düğün sonrası yapılan eğlencede gelin ve damadı evlerine uğurlarken yenge silaha sarılarak havaya ateş etmek istedi. Yenge F.K., kazayla damat Ali Karaca’yı göğsünden vurdu.

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, yenge F.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GEÇEN HAFTA DA AYNI OLAY YAŞANDI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde düğünlerde atılan ve ölümlere neden olan kurşunlar bu kez damadı hedef aldı. Trabzon'un Çaykara ilçesinde geçtiğimiz hafta gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olayın üzerinden geçen bir haftanın ardından bu kez yine bir düğünde bu kez Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kan aktı.

