Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde öldürülen 15 yaşındaki Hilal'e acı veda! Ailesinden zor soru

Dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içinde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un iddiaya göre kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştığı ve silahla öldürdüğü 15 yaşındaki kız çocuğu Hilal Özdemir, ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Özdemir'in amcası, cinayetten sonra kendi canına da kıyan Ayberk Kurtuluş için "Bu kampüse normal insan giremiyor, kampüse nasıl silahla giriyor?" diye sordu.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hilal Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. 15 yaşındaki kız, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de katıldı. Cenazede acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

"KAMPÜSE NASIL SİLAHLA GİRİYOR?"

Hilal Özdemir'in amcası Fahri Özdemir, "15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suç kaydı var, gelip yeğenimi öldürüyor, sonra kendisini de öldürüyor. O ayrı bir konu. Bu kampüse normal insan giremiyor, kampüse nasıl silahla giriyor? Olay 19.30'da oluyor, biz gece 22.30'da öğreniyoruz. Biz de olayı sosyal medyadan öğreniyoruz. Hiçbir olaydan haberimiz yok. Adli tıpa kimsesi gelmedi. Babası ile anası ayrılmış, bu namussuz babasını da dövüyormuş. Babası cenazesini bile almaya gelmedi" dedi.

Öte yandan Hilal Özdemir'in sosyal medya hesabında Ayberk Kurtuluş ile birlikte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede yaşanan dehşet olayda Ayberk Kurtuluş (20) sabah saatlerinde kız arkadaşı olduğu iddia edilen Hilal Özdemir (15) ile tartışmış, ardından Hilal Özdemir yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitmişti.

Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada kaçak şekilde içeri giriş yapan Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla canına kıymıştı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ayberk Kurtuluş'un 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için Hilal Özdemir'i vurduğu iddia edilmişti. Öte yandan olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.