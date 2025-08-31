Kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti, son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde 20 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İki gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayberk K. (20) sabah saatlerinde ilişkisi olduğu olduğu iddia edilen H.Ö. (15) adlı kızla tartıştı. Tartışmanın ardından H.Ö., yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada etkinliğe kaçak giren Ayberk K., H.Ö'yü silahla kafasından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Ayberk K. ve H.Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlendi.

ŞAHSIN 24 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Ayberk K.'nın 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için H.Ö'yü vurduğu iddia edildi.

Olay yerinde yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.