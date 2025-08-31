Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp canına kıydı

Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede saat 19.40 sularında Ayberk K. (20) sabah saatlerinde ilişkisi olduğu iddia edilen H.Ö. (15) adlı kızla tartıştı. Tartışmanın ardından H.Ö., yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitti.

Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada etkinliğe kaçak giren Ayberk K., H.Ö'yü silahla kafasından vurduktan sonra aynı silahla canına kıydı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Olay yerinde yapılan kontrolde Ayberk K. ve H.Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayberk K.'nın 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için H.Ö'yü vurduğu iddia edildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Feci olay sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."



