TGRT Haber
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Alışverişten dönen adama kanlı pusu: Arkasından gelip başından vurarak öldürdü

Sakarya’da otomobilin içinde bekleyerek pusu kuran kişilerden biri alışverişten dönen adamı başından vurarak öldürdü. Saldırıda hayatını kaybeden adamın yanında bulunan çocuk ise seken kurşunla yaralandı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Öte yandan feci olayın görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
22:44
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
22:47

ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde yaşanan olayda plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay’ı (35) beklemeye başladı.

DEFALARCA ATEŞ EDİP KAÇTI

Akbay’ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay’ın arkasından koşarak defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay’ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alışverişten dönen adama kanlı pusu: Arkasından gelip başından vurarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay’ın arkasından inerek tabancayla defalarca ateş ettiği görülüyor.

Alışverişten dönen adama kanlı pusu: Arkasından gelip başından vurarak öldürdü

Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığılırken, seken bir mermi ise Akbay’ın önünde bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet ediyor. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TGRT Haber
