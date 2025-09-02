Daha 16 yaşındaydı! Hiranur cinayetinde korkunç ifadeler: Her şeyi itiraf etti

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşanan cinayet kan dondurdu. 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki aracın içinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Korkunç cinayetin ardından yapılan incelemede, Hiranur'un erkek arkadaşı H.A.Ş. ve birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar çapraz sorguda her şeyi itiraf etti. Hiranur'un intihar ettiğini söyleyen erkek arkadaşı H.A.Ş. sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

ÖNCE İNTİHAR DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Cinayet şüphelisi H.A.Ş.'nin adli işlemleri sürerken verdiği ifadelerde ortaya çıktı. Şüphelinin ilk ifadesinde kendilerinin araçtan indikten sonra Hiranur'un tabancayı aldığını kafasına dayayarak ateş ettiğini söyleyerek intiharmış gibi anlattığı ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesine inanmayan polis, diğer şahıslarla yaptığı görüşmede çelişkili ifadeleri ortaya çıkarınca H.A.Ş. bu kez ifadesini değiştirdi. Cinayet şüphelisi ikinci ifadesinde şakalaşmak amacı ile tabancayı Hiranur'un alnına dayadığını silahı boş zannederek tetiğe bastığını itiraf etti. Hiranur'un ölmesinin üzerine şüphelilerin cenazesini önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesinde Müftü Deresi üst tarafında bir noktaya bıraktıkları, daha sonra vazgeçip hastaneye götürdükleri de ortaya çıktı. Polisin incelemesinde otluk alanda da kan izi olduğu tespit edildi.

"ÇİÇEĞİMİ BENDEN KOPARDILAR"

Olay anında yaylada olduğunu ve eve gelince kızını arayıp durumunu sorduğunda, kızının asker eğlencesinde olduğunu söylediğini ifade eden annesi Gülten Tan, daha sonra polisler tarafından arandığına ve olayı öğrendiğini anlattı. Tan, "Telefon çaldı, polisler aradı: ‘Kızınız trafik kazası geçirdi, başınız sağ olsun.' dediler. Yüreğim yandı. Benim çiçeğimi benden koparttılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler" dedi.

"ARABADA KATLETMİŞLER"

Daha sonra olayın trafik kazası olmadığını öğrendiğini aktaran anne Tan, "Arkadaşları arabada katletmişler. Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın, ne olur" diye konuştu.

Silahı kullanan H.A.Ş.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.