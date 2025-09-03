Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılıyor: Kiralama tarihi belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

ÜST ÜSTE İKİ YIL İŞLENMEYEN ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK

Yeni düzenlemeyle, farklı sebeplerle üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yönetmelik, Bakanlık aracılığıyla bu arazilerin tarımsal üretim amaçlı olarak kiraya verilmesine olanak sağlıyor; kira bedelleri ise arazi sahiplerine ödeniyor.

KİRALAMA ÖNCELİĞİ VE ŞARTLAR

Uygulamanın temel amacı, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt edilmesi ve tarımsal üretim planlaması çerçevesinde Türkiye’nin sürdürülebilir gıda arz güvenliğine katkı sağlamak olarak belirtildi. Kiralamalar öncelikle arazinin bulunduğu bölgede ikamet edenler ile tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar ve meslek odalarına yapılacak.

Geçen yıl, il ve ilçe arazi tespit komisyonları tarafından gerçek ve tüzel kişilere ait işlenmeyen tarım arazilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Tespit edilen araziler, büyüklük, sınıf, verimlilik ve teknik tarım ile ekonomik üretim potansiyeli göz önünde bulundurularak il ve ilçe bazında ilan edildi.

KİRALAMA KASIMDA BAŞLAYACAK

Önceki tarım sezonunda (1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2024) 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi “işlenmeyen tarım arazisi” olarak kayıtlara geçti. Yeni üretim yılına (1 Eylül 2024 – 31 Ağustos 2025) ait tespit çalışmaları 1 Eylül’de başladı ve ekim sonuna kadar devam edecek. İki yıl üst üste işlenmeyen arazilerin belirlenmesinin ardından kasım ayında kiralama işlemleri başlayacak.

Bu süreçte, 81 il müdürlüğündeki personel tespit ve kiralama süreçleri konusunda çevrim içi eğitim aldı. Önümüzdeki yıllarda da her üretim yılı için yönetmelik çerçevesinde tespit ve kiralama çalışmaları sürdürülecek.