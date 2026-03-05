Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türk sporcular Katar’da mahsur kaldı! Kuşadası Küçükadaspor'un dönüşü için çalışmalar başladı

ABD ve İran arasındaki savaş Katar'da olumsuz gelişmelere sebep oluyor. Kuşadası Küçükadaspor Katar’da yaşanan gerilim sebebiyle mahsur kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 17:16

ABD ve İran arasındaki gerilim Katar'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Katar'ın da savaşta hedef alınması sonrası bazı vatandaşlar mahsur kaldı. 24 Şubat’ta davet üzerine Katar’a giden Kuşadası Küçükadaspor ülkede mahsur kaldı.

Katar Aspire Akademisi'nin 28 Şubat-5 Mart'taki futbol turnuvası için Katar'da olan 21'i çocuk 31 kişilik Kuşadası Küçükada Kulübü kafilesi, uçuş iptalleri nedeniyle dönemiyor.

Akademinin tesislerinde konaklayan ve buradan ayrılamadıklarını söyleyen kafile başkanı Mustafa Gökçe güvende olduklarını, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun kendileriyle ilgilendiğini ifade etti.

ÇOK PATLAMA OLDU

Gökçe, saldırıların şiddetini hissettiklerini belirterek, "Bugün yaklaşık şöyle bir iki saat önce çok patlama oldu. Bayağı bir patlama oldu, biz de tedirgin olduk. Yukarıda füzeler birbirini vuruyor. Buradan anladığım kadarıyla hava savunma sisteminden füzeler fırlatılıyor, İran füzelerini vuruyor. Çok patlama oldu." diye konuştu.

Kafiledeki sporcu çocuklardan Saffet Bilal Danış'ın babası Hasan Danış da endişe duyduklarını, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Patlama seslerinin duyulduğunu öğrendiğini kaydeden Danış, "Ondan çok korkuyor çocuklar. İnşallah en kısa süre içerisinde dönmelerini bekliyoruz. Yetkililerin ilgilendiğini biliyoruz. En kısa sürede bekliyoruz inşallah." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!
ETİKETLER
#Türkiye Dönüşü
#Abd-İran
#Katar Gerilim
#Sporcu Mahsur
#Küçükadaspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.