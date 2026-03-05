Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

ABD ve İsrail saldırılarının sürdüğü İran'a suçlamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a cevap geldi. İran Dışişleri Sözcülüğü, sessiz kalan AB ülkelerinin bedel ödeyeceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 15:51

Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 'ın !savaşı mümkün olduğunca çok ülkeye yaymak istediği! suçlamasında bulundu. Kallas, "İran'ın, savaşı ihraç etmeye ve mümkün olduğunca çok ülkeye yaymaya çalışarak kaos yaratma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Biz ise istikrar çağrısında bulunuyoruz." dedi.

HABERİN ÖZETİ

AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ı savaşı yaymaya çalışmakla suçladı ve İran ise AB'nin sessiz kalması halinde bedelini ödeyeceğini belirtti.
Kaja Kallas, İran'ın savaşı ihraç ederek kaos yaratmaya çalıştığını, AB'nin ise istikrar çağrısında bulunduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AB ülkelerinin ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırıları karşısında sessiz kalmaları halinde er ya da geç bedelini ödeyeceklerini söyledi.
Kallas, Ukrayna'nın insansız hava araçlarını engelleme ve onlara karşı korunma konusundaki kapasitesinin Orta Doğu'daki Körfez ülkelerine yardımcı olabileceğini belirtti.
AB, deniz güvenliği konusunda endişeli olduğunu ve ticaret yollarının açık tutulması için çabaladığını aktardı.
Kallas, savaş uzarsa Avrupa üzerindeki göç baskısının artma riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

''SESSİZ KALAN AB ÜLKELERİ BEDEL ÖDEYECEK''

AB tarafından gelen bu suçlamaya karşı İran'dan jet cevap geldi. Reuters'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İspanyol televizyon kanalı TVE'ye verdiği demeçte, Avrupa Birliği ülkelerinin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırı karşısında sessiz kalmaları halinde "er ya da geç bedelini ödeyeceklerini" söyledi.

AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

AB'DEN İRAN'A SUÇLAMA

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle düzenlediği olağanüstü çevrim içi toplantı öncesinde basına açıklamada bulundu. Ana gündemin 'daki gelişmeler olduğunu aktaran Kallas, AB'nin ilk önceliğinin bölgede bulunan vatandaşların güvenliği olduğunu, bu çerçevede gerekli müdahale ve konsolosluk hizmetlerini organize ettiklerini bildirdi.

Kallas, "İran'ın, savaşı ihraç etmeye ve mümkün olduğunca çok ülkeye yaymaya çalışarak kaos yaratma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Biz ise istikrar çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Diplomatik girişimlerin önemine işaret eden Kallas, "Bu tırmanma döngüsünden çıkabilmek için diplomasiye alan açılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

''UKRAYNA KÖRFEZ ÜLKELERİNE YARDIMCI OLABİLİR''

Ukrayna'ya saldıran aynı insansız hava araçlarının () şimdi Orta Doğu'da da kullanıldığının görüldüğünü söyleyen Kallas, Ukrayna'nın bu konuda Körfez ülkelerine yardımcı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Ukrayna'nın İHA'ları engelleme ve onlara karşı korunma konusunda ciddi kapasite geliştirdiğine işaret eden Kallas, "Bu nedenle ülkelerin İHA saldırılarına karşı koyabilmesi için bu imkanları nasıl bir araya getirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bugünkü görüşmelerimizin özü de bu." dedi.

Körfez ülkelerine Ukrayna'yla temas kurmaları ve bu alanda nasıl birlikte çalışabileceklerini değerlendirmeleri çağrısında bulunduklarını ifade eden Kallas, "İHA'ları engelleme sistemleri söz konusu olduğunda her iki savaşta da ciddi bir ihtiyaç var. Bu nedenle üretim konusunda bir sorun bulunuyor. Avrupa tarafında da daha fazlasını yapmamız ve özellikle İHA'lar ile İHA engelleme sistemleri konusunda süreci hızlandırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

''DENİZ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ''

Kallas, konusunda ise son derece endişeli olduklarının altını çizerek, bu nedenle Avrupa deniz unsurlarının bölgeye gönderildiğini anımsattı.

Hürmüz Boğazı'nın ve ticaret yollarının güvenliğinin hem AB hem de Körfez ülkeleri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kallas, "Bu yüzden ticaret yollarını açık tutmaya çalışıyoruz. Deniz misyonlarımız kapsamında yaptığımız çalışmaların amacı da bu." diye konuştu.

Kallas, AB'nin Körfez ülkelerinden gelen petrole bağımlı olmadığını, bu nedenle arz güvenliği açısından doğrudan bir etkiden söz etmenin şu aşamada mümkün olmadığını söyledi.

Diğer taraftan piyasa fiyatlarının yükselmesiyle daha geniş etkiler olabileceğine işaret eden Kallas, "Şu an için böyle bir durum görmüyoruz, dolayısıyla paniğe gerek yok." ifadesini kullandı.

AB'nin İran'a karşı suçlamalarına jet cevap: Sessiz kalan Batı ülkeleri bedelini ödeyecek!

''İÇ SAVAŞ RİSKİ VAR!''

Kallas, "Bir gün savaşın başlayıp ertesi gün demokrasinin gelmesinin o kadar kolay olmadığını da gördük. Riskler açıkça ortada. Bölgedeki ülkelerle konuştuğumuzda, İran'daki rejim liderliği ve ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle olası iç savaş riskinden de endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Elbette bunun nasıl gelişeceğini kimse kesin olarak söyleyemez ancak risklerin mevcut olduğu açık." uyarısında bulundu.

Genellikle rejimlerin dış saldırılardan ziyade içeriden sarsıldığına işaret eden Kallas, "Bununla birlikte İran'daki rejim önemli ölçüde zayıflamış durumda ve bu da İran halkına kendi geleceklerini belirleme fırsatı verebilir." diye konuştu.

''SAVAŞ UZARSA AB ÜZERİNDEKİ GÖÇ BASKISI ARTAR''

Kallas, üye ülkeler arasındaki bölünmüşlük hakkında ise AB'nin 27 ülkeden oluştuğunu ve geçmişte farklı krizlerde güçlü bir dayanışma sergilediğini belirterek, "Elbette bazı konularda farklı görüşler olabilir ancak sonunda üye devletler arasında dayanışma sağlanacağını düşünüyorum." dedi.

Mülteci meselesinin de gündemde olduğuna değinen Kallas, halihazırda göç alanında hareketlenme görmediklerini kaydetti.

Kallas, "Ancak savaş uzarsa Avrupa üzerindeki göç baskısının artma riski var ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle işbirliği yaptığımız diğer ülkelerle de bu konuyu görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'daki okul ABD ve İsrail tarafından 40 dakika arayla iki kez bombalandı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!
ETİKETLER
#ab
#iran
#orta doğu
#iha
#Denİz Güvenlİğİ
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.