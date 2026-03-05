Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Sri Lanka açıklarında Amerikan torpidosuyla vurulan savaş gemisi hakkında açıklamalarda bulundu. Arakçi, saldırıyı 'vahşet olarak tanımladı ve ABD'nin pişman olacağını söyledi.

05.03.2026
05.03.2026
10:18

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD saldırısıyla açıklarında batırılan İran savaş gemisi olayına sert tepki gösterdi. Saldırıyı 'vahşet' olarak tanımlayan Arakçi, ABD'nin bu saldırı nedeniyle pişman olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

HABERİN ÖZETİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Sri Lanka açıklarında İran savaş gemisine yönelik saldırısını 'vahşet' olarak nitelendirerek ABD'nin bu eyleminden dolayı pişman olacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Sri Lanka açıklarında İran savaş gemisi Dena Fırkateyni'ne yönelik saldırısını sert bir dille kınadı.
Arakçi, saldırıyı 'vahşet' olarak tanımladı ve ABD'nin bu eyleminden dolayı pişmanlık duyacağını belirtti.
İran savaş gemisi Dena Fırkateyni'nin uluslararası sularda, hiçbir uyarı yapılmadan Amerikan torpidosuyla vurulduğu iddia edildi.
Geminin batmasının ardından Sri Lanka tarafından başlatılan operasyonlarda 87 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD, İran kıyılarından 2000 mil uzakta denizin ortasında bir vahşete imza attı" diye yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

Bakan "Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve neredeyse 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı olmadan vuruldu" vurgusu yaptı ve "Sözlerimi unutmayın: ABD bu eyleminin pişmanlığını çok ağır bir şekilde çekecek" diye ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

İRAN SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRI

Dün Sri Lanka açıklarında tatbikattan dönen İran savaş gemisi, ABD'nin saldırısına uğradı. Amerikan torpidosuyla vurulan gemiden ilk olarak 'imdat' çağrısı geldi. İran donanmasına ait "IRIS Dena" gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

Yetkililer, geminin "yabancı denizaltı tarafından saldırıya uğradığını" ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sri Lanka Donanmasından yapılan açıklamada da İran savaş gemisinin, ülke açıklarında Hint Okyanusu'nda battığını doğruladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath​​​​​​​, yaptığı açıklamada, batan İran gemisinde bulunan kişilerden 87'sinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

Donanma sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!

ABD'Lİ BAKAN NE DEDİ?

Hegseth konuşmasında bir ABD denizaltısının uluslararası sularda bir İran savaş gemisini batırdığını söyledi. Hegseth'e göre bu olay, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpidoyla batırıldığı ilk olay oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gemi saldırısına sert tepki: 2 bin mil uzaktaki vahşet!
