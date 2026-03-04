Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine, denizaltı saldırısı düzenlendi. Gemi, 'imdat' çağrısında bulundu. Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine düzenlenen denizaltı saldırısında en az 101 kişi kayıp ve 78 kişi yaralandı. Olay Sri Lanka kara sularında yaşandı. Gemide yaklaşık 180 kişi bulunuyordu. 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kayıp kişiler için arama çalışmaları başlatıldı. Haberde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından da bahsediliyor.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

EN AZ 101 KİŞİ KAYIP

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Sri Lanka Donanması ve Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine düzenlenen denizaltı saldırısında en az 101 kişi kayıp ve 78 kişi yaralı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.