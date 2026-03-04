Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp

Sri Lanka açıklarında bulunan bir İran gemisine, denizaltı saldırısı düzenlendi. Gemi 'imdat' çağrısında bulundu, Sri Lanka yardıma gitti. Gemiden 30 mürettebat kurtarıldı fakat en az 101 kişi kayıp.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 13:50

açıklarında bir İran gemisine, denizaltı saldırısı düzenlendi. Gemi, 'imdat' çağrısında bulundu. Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp

0:00 86
HABERİN ÖZETİ

Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine düzenlenen denizaltı saldırısında en az 101 kişi kayıp ve 78 kişi yaralandı.
Olay Sri Lanka kara sularında yaşandı.
Gemide yaklaşık 180 kişi bulunuyordu.
30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Kayıp kişiler için arama çalışmaları başlatıldı.
Haberde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından da bahsediliyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp

EN AZ 101 KİŞİ KAYIP

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Sri Lanka Donanması ve Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine düzenlenen denizaltı saldırısında en az 101 kişi kayıp ve 78 kişi yaralı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sri Lanka açıklarındaki İran gemisine denizaltı saldırısı: Yüzlerce kişi kayıp

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'nun İran konusunda hevesi kursağında kalabilir! Trump ile ters düşebilirler!
ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Yeni lidere ölüm tehdidi, Trump gerekçe açıkladı
ETİKETLER
#sri lanka
#Abd İsrail Saldırıları
#İran Gemisi
#Denizaltı Saldırısı
#Kayıp Mürettebat
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.