Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Antalya'da 4 katlı binada korkutan yangın! 2’si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, 2’si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 13:06

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Tugay Caddesi ile 3046 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tüm binayı dumanla kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenenler kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı dairenin ev sahibi Fatma Rahat olduğu öğrenilirken, üst katta bulunan komşuların da dumandan etkilendiği bildirildi.

"İÇERİYİ BİR ANDA DUMAN KAPLADI"

Olay sırasında caddeden geçtiğini belirten görgü tanığı Turgut Kalkan, Buradan geçiyordum. Önce içeride bir kavga ya da tartışma olduğunu sandık. Daha sonra içeriden yoğun duman çıktığını fark ettik. Dumanı görünce hemen itfaiyeyi ve polisi aradık. Ardından restoran sahibi Mustafa abiyi aradım. Onlar da gelip içeride bulunanları hızlı şekilde aşağıya indirdiler. Herkes aşağıya indirildi" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

