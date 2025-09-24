Dallas'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ofisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Dallas şehrinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumuna saldırı düzenlendi. Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştirildiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. ABC'ye bağlı WFAA'in haberine göre saldırgan, olaydan kısa süre sonra yakınlardaki bir binanın çatısında ölü bulundu.

Yaralıların durumunun ağır olduğu ayrıca ikisinin gözaltındaki kişiler olduğu açıklandı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırganın "kendi kendine ateş ederek" öldüğünü bildirdi. Noem sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ayrıntılar henüz belli değil ama çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

https://x.com/Sec_Noem/status/1970837092742664662

Dallas'taki Teksas Ulaşım Departmanı'nın kameralarına yansıyan görüntülerde bölgedeki polis varlığının arttığı görüldü.