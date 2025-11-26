Türk Dünyası Kızılelma Ödülleri sahibini buldu! Tgrthaber.com ‘Yılın En İyi Habercilik Başarı Ödülü’ne layık görüldü

Atakan Taşur ve Koray Bozat tarafından organize edilen Türk Dünyası Kızılelma Ödülleri’nin 8’incisi dün akşam İstanbul’da sahiplerini buldu. Ödül törenine sanat camiasından siyasete, bürokrasiden askeriyeye birçok ünlü isim katılım sağladı. Bu önemli gecede Tgrthaber.com da ödüle layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen Kızılelma Ödül Töreninde, Türk Dünyasının birliği ve beraberliğinin artırılması hedeflendi.

Yedi farklı ülkeden katılımın sağlandığı ödül töreni görkemli bir şekilde gerçekleşti.

YILIN EN İYİ HABERCİLİK BAŞARI ÖDÜLÜ

Yedi Türk devletinin en önemli isimlerinin bir araya geldiği gecede Tgrthaber.com, ‘Yılın En İyi Habercilik Başarı Ödülüne’ layık görüldü.

ÖDÜLÜ BENGÜ SARIKUŞ ALDI

Tgrthaber.com adına ödülü Ekonomi Servisi’nden Bengü Sarıkuş aldı.