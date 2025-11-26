Yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan iş imkanı! Çabuk olun: Başvurular başladı, sadece 8 kişi alınacak

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilan heyecana neden oldu. İlana göre yurdun farklı bölgelerindeki noterlerin görevleri yaş haddinden dolayı sona erecek. Bu kapsamda Müdürlük, yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan pozisyonlar için adayları başvuru yapmaya davet etti.