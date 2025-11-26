Yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan iş imkanı! Çabuk olun: Başvurular başladı, sadece 8 kişi alınacak

Kategoriler
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilan heyecana neden oldu. İlana göre yurdun farklı bölgelerindeki noterlerin görevleri yaş haddinden dolayı sona erecek. Bu kapsamda Müdürlük, yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan pozisyonlar için adayları başvuru yapmaya davet etti.
Yurt çapında görev yapan 8 noterin görev süresi yaş haddinden dolayı sona eriyor. 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon TL’yi aşan noterlerin 2025 yılındaki kazançlarının yeniden değerleme oranına göre 170 liraya yaklaşması bekleniyor.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre
Beyoğlu Yirminci Noterliği,
Büyükçekmece Altıncı Noterliği,
İskenderun Birinci Noterliği,
Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği,
Şanlıurfa Beşinci Noterliği,
İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği,
Yalova İkinci Noterliği ve
Soma İkinci Noterliği’ne yeni adaylar alınacak.
Başvurusu onaylanan adaylar yılbaşından itibaren yeni görevlerine başlayacak.
Noterliklere atanmak isteyen adayların başvurularını ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile yapması gerekiyor.
Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Adalet Bakanlığı’na iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi neticesinde elektronik ortamda gerçekleştirileceği için fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.