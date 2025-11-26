Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan iş imkanı! Çabuk olun: Başvurular başladı, sadece 8 kişi alınacak

Kasım 26, 2025 14:26
1
Yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan iş imkanı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilan heyecana neden oldu. İlana göre yurdun farklı bölgelerindeki noterlerin görevleri yaş haddinden dolayı sona erecek. Bu kapsamda Müdürlük, yıllık geliri 130 milyon lirayı bulan pozisyonlar için adayları başvuru yapmaya davet etti.

2

Yurt çapında görev yapan 8 noterin görev süresi yaş haddinden dolayı sona eriyor. 2024 yılı gayrisafi gelirleri 129 milyon TL’yi aşan noterlerin 2025 yılındaki kazançlarının yeniden değerleme oranına göre 170 liraya yaklaşması bekleniyor.

3

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre

Beyoğlu Yirminci Noterliği,

Büyükçekmece Altıncı Noterliği,

İskenderun Birinci Noterliği,

Beyoğlu Otuzbeşinci Noterliği,

Şanlıurfa Beşinci Noterliği,

İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği,

Yalova İkinci Noterliği ve

Soma İkinci Noterliği’ne yeni adaylar alınacak.

Başvurusu onaylanan adaylar yılbaşından itibaren yeni görevlerine başlayacak.

4

Noterliklere atanmak isteyen adayların başvurularını ilan tarihinden itibaren bir ay içinde www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile yapması gerekiyor.  

5

Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Adalet Bakanlığı’na iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacak.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi neticesinde elektronik ortamda gerçekleştirileceği için fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.