17°
Teknoloji
Katlanabilir iPhone "pürüzsüz" ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

Apple'ın 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone modeli, sektördeki en büyük problemlerden biri olan "ekran katlanma izini" ortadan kaldırarak rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.

devi Apple, uzun süredir merakla beklenen ve 2026 yılında kullanıcılarla buluşması öngörülen kitap tarzı katlanabilir iPhone modelinin geliştirilme sürecinde önemli bir aşama kaydetti. Çin merkezli haber sitesi UDN'nin yayınladığı rapora göre söz konusu cihaz, mühendislik doğrulama aşamasına giriş yaptı ve şirket seri üretim için hazırlıklara başladı.

EKRAN İZİ TARİH OLUYOR

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre , katlanabilir akıllı telefonların çoğunda görülen ve kullanıcıların canını sıkan "kırışıklık sorununu" tamamen çözmüş durumda. Piyasaya sürülecek ilk izsiz katlanabilir cihaz olacağı iddia edilen model için şirketin menteşe ve ekran teknolojileri üzerinde yoğun bir mesai harcadığı biliniyor.

Katlanabilir iPhone "pürüzsüz" ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

Daha önce gündeme gelen sızıntılar da markanın pürüzsüz bir ekran deneyimi sunmayı hedeflediğini ortaya koyuyordu.

Apple, yeni cihazında Samsung tarafından tasarlanan bir iç ekran kullanacak olsa da panel yapısı, laminasyon yöntemi ve malzeme süreçleri tamamen kendi mühendisleri tarafından geliştirildi. Tedarikçilerle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda kalıcı kırışıklıkları önleyen özel bir menteşe tasarımı ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Sıvı Metal (Liquid Metal) bileşenlerinin benimseneceği yeni menteşe mekanizması sayesinde katlanabilir iPhone, hem dayanıklı hem de ince bir yapıya sahip olacak.

Katlanabilir iPhone "pürüzsüz" ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

İSMİ "İPHONE FOLD" OLABİLİR

Sektördeki söylentilerde sıkça dile getirilen ve teknoloji basınının şimdiden benimsediği “iPhone Fold” isminin, cihazın resmi adı olacağı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Apple’ın katlanabilir iPhone projesini 2026 sonrasına erteleyebileceğine dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ürünün mühendislik doğrulama aşamasına gelmiş olması, geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini ve 2026 yılının Eylül ayında yapılacak bir lansmanın son derece olası olduğunu gösteriyor.

Katlanabilir iPhone "pürüzsüz" ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

KATLANABİLİR İPHONE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ancak teknoloji meraklılarını asıl düşündüren konu fiyat etiketi oldu. İlk katlanabilir modelin 2 bin 400 dolarlık bir satış fiyatına sahip olabileceği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili görüş bildiren ünlü analist Ming-Chi Kuo, daha önceki tahminlerinde fiyat aralığını 2 bin ila 2 bin 500 dolar olarak işaret etmişti. Bloomberg editörü Mark Gurman ise cihazın 2 bin dolar civarında bir etiketle raflardaki yerini alacağını belirtmişti.

