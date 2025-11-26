Menü Kapat
 | Ceyda Altun

Yenilenmiş telefon alacaklar dikkat! Sahte olma ihtimali var

Son dönemlerde bazı satıcılar yenilenmiş telefon adı altında insanlara sahte ürün satıyor. Kullanıcılar sahte ürünleri 'yenilenmiş' adı altında aldığında sorun yokmuş gibi görünse de durum görünenden riskli olabiliyor. Kayseri’de 17 yıldır telefonculuk yapan Murat Güzer, yenilenmiş telefonlarda orijinal parçaların değiştirilebildiğini belirterek, cihazların genelde toplama olduğunu ve ekranı, bataryası değişmiş pimi çekilmiş telefonun el bombasından farksız olduğunu söyledi.

IHA
26.11.2025
26.11.2025
Yıllardır telefonculuk yapan Murat Güzer, son dönemde tercih edilen yenilenmiş telefonlar hakkında uyarılarda bulundu. Yenilenmiş cihazların genellikle toplama telefon olarak bilindiğini belirten Güzer bu cihazlarda ekran, batarya ve kasa gibi parçaların değişmiş olabildiğini söyledi. Fiyat açısından cazip görünmelerine rağmen, kullanılan parçaların çoğu zaman orijinal olmama ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Güzer, bu durumun cihazın performansı ve dayanıklılığı açısından risk taşıdığını belirtti.

Yenilenmiş telefon alacaklar dikkat! Sahte olma ihtimali var

"PARÇASI DEĞİŞMİŞ TELEFON EL BOMBASINDAN FARKSIZ"

Orijinal cihazlar dışındaki cihazların tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Murat Güzer "2008 yılından beri bu işi yapıyorum. Zamanında tuşlu telefonlar vardı akıllı telefonlara geçtik hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Yenilenmiş telefon toplama telefondur. Ekranı, bataryası değişmiş pimi çekilmiş el bombası gibidir. Devlet katkı veriyor, fiyatı da çok uygundur. Bizde orijinal telefon 54 bin 55 bindir. Yenilenmiş cihaza 1 yıl garanti veriyorlar ve bu toplama telefonu 45 ila 50 bin arası fiyata satıyorlar mantıklı gibi görünüyor ama hiç mantıklı değil.

Yenilenmiş telefon alacaklar dikkat! Sahte olma ihtimali var

YENİLENMİŞ TELEFON ORİJİNALİN YERİNİ TUTAMAZ

Bir müşterimiz benden yenilenmiş telefon istedi biz satmadığımızı söyledik. Yenilenmiş telefonu aldıktan 1 hafta sonra bunun pil seviyesi 0 durumuna düştü, telefonum açılmıyor dedi. Bende kendisine aldığı yere tekrar müracaat etmesi gerektiğini söyledim. Evet devlet katkısı var ama mantıklımı değil. Her zaman en iyisi orijinal cihazdır. Orijinal cihazın dışına çıkılmamalı. Ekran değişmiş olabilir ama bunu müşteriye belirtmen ve anlatman gerekli. Yenilenmiş cihazlarda 1 yıl garanti veriyorlar. 12 ay taksite bölüyorlar ama mantıklı değil. Telefonun başına bir iş geldiğinde hakem heyetiyle uğraşıyorsun, mahkemeyle uğraşıyorsun. Bunlara gerek yok, müşteriye doğru bilgiyi vermiyorlar. Müşterinin bilgilendirilmesi lazım" dedi.

