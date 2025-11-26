Şanlıurfaspor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün 2. Lig 13. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar kapsamında TFF 2. Lig maçları ileri tarihe ertelenmişti. Bugün itibarıyla ise TFF 2. Lig'de karşılaşmalar devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçları kapsamında Şanlıurfaspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleye saatler kala Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ŞANLIURFASPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı açıklanan bilgilere göre BiKanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ev sahibi Şanlıurfaspor bu sezon TFF 2. Lig'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 28 puan toplayan Şanlıurfaspor ligde 1. sırada yer alıyor. Şanlıurfaspor, Batman Petrolspor karşısında 3 puanı alarak farkı açmayı hedefliyor.

Batman Petrolspor ise bu sezon 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 26 puan toplayan Batman Petrolspor karşılaşmadan galibiyet alarak Şanlıurfaspor ile olan puan farkını kapatmak istiyor.

ŞANLIURFASPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te oynanacak.

TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetecek. Aldemir'in yardımcılıklarını ise Tolga Okumuş ve Emrah Altındağ yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammed Ömür görev alacak.