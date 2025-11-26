Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Şanlıurfaspor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün 2. Lig 13. hafta maçları oynanacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçları kapsamında bugün Şanlıurfaspor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu gündeme geldi. TFF tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu.

Şanlıurfaspor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün 2. Lig 13. hafta maçları oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
13:58
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
13:58

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar kapsamında maçları ileri tarihe ertelenmişti. Bugün itibarıyla ise TFF 2. Lig'de karşılaşmalar devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçları kapsamında ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleye saatler kala Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Şanlıurfaspor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün 2. Lig 13. hafta maçları oynanacak

ŞANLIURFASPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı açıklanan bilgilere göre BiKanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ev sahibi Şanlıurfaspor bu sezon TFF 2. Lig'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 28 puan toplayan Şanlıurfaspor ligde 1. sırada yer alıyor. Şanlıurfaspor, Batman Petrolspor karşısında 3 puanı alarak farkı açmayı hedefliyor.

Şanlıurfaspor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün 2. Lig 13. hafta maçları oynanacak

Batman Petrolspor ise bu sezon 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 26 puan toplayan Batman Petrolspor karşılaşmadan galibiyet alarak Şanlıurfaspor ile olan puan farkını kapatmak istiyor.

Şanlıurfaspor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün 2. Lig 13. hafta maçları oynanacak

ŞANLIURFASPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Şanlıurfaspor - Batman Petrolspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te oynanacak.

TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetecek. Aldemir'in yardımcılıklarını ise Tolga Okumuş ve Emrah Altındağ yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammed Ömür görev alacak.

#Futbol
#şanlıurfaspor
#Tff 2. Lig
#Batman Petrolspor
#Bikanal Tv
#Aktüel
