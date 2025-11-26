Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı? Davanın ikinci celsesi bugün görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması talep edilen Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Vatandaşlar tarafından Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı? Davanın ikinci celsesi bugün görüldü
Haber Merkezi
26.11.2025
26.11.2025
Gazeteci hakkında kendisine ait YouTube hesabında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Vatandaşlar tarafından Fatih Altaylı'nın ne kadar aldığı araştırılıyor.

Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı? Davanın ikinci celsesi bugün görüldü

FATİH ALTAYLI NE KADAR CEZA ALDI?

Mahkeme, Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı " suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı? Davanın ikinci celsesi bugün görüldü

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Fatih Altaylı kendisine ait YouTube hesabından 20 Haziran günü yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında 2025 Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az cezalı olmamak şartıyla cezalandırılmasını istenmişti.

