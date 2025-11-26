Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı? Davanın ikinci celsesi bugün görüldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait YouTube hesabında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Vatandaşlar tarafından Fatih Altaylı'nın ne kadar ceza aldığı araştırılıyor.
Mahkeme, Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.
Fatih Altaylı kendisine ait YouTube hesabından 20 Haziran günü yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında 2025 Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az hapis cezalı olmamak şartıyla cezalandırılmasını istenmişti.