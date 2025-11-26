Fatih Altaylı ne kadar ceza aldı? Davanın ikinci celsesi bugün görüldü

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait YouTube hesabında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Fatih Altaylı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Vatandaşlar tarafından Fatih Altaylı'nın ne kadar ceza aldığı araştırılıyor.

FATİH ALTAYLI NE KADAR CEZA ALDI?

Mahkeme, Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Fatih Altaylı kendisine ait YouTube hesabından 20 Haziran günü yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında 2025 Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az hapis cezalı olmamak şartıyla cezalandırılmasını istenmişti.