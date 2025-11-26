Bugün maç var mı, kimin? 26 Kasım Çarşamba akşamının karşılaşmaları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı da belli oldu.
13:00 | Ulsan Hyundai - Buriram – Spor Smart | Smart Spor HD
15:15 | Shanghai Shenhua - Vissel Kobe – Smart Spor 2 | Spor Smart 2
16:45 | Istiqlol Dushanbe - Al Nassr – Spor Smart | Smart Spor HD
19:00 | Al Zawraa - FC Goa – Smart Spor 2 | Spor Smart 2
19:00 | Esteghlal FC - Al Wasl – Spor Smart | Smart Spor HD
16:00 | Arsenal - Bayern Münih – UEFA.tv
18:00 | Frankfurt - Atalanta – UEFA.tv
20:45 | Kopenhag - Kairat Almaty – tabii Spor 1
20:45 | Pafos - Monaco – tabii Spor
23:00 | Arsenal - Bayern Münih – tabii Spor
23:00 | Atletico Madrid - Inter – tabii Spor 1
23:00 | Eintracht Frankfurt - Atalanta – tabii Spor 5
23:00 | Liverpool - PSV – tabii Spor 4
23:00 | Olympiakos - Real Madrid – tabii Spor 2
23:00 | PSG - Tottenham – tabii Spor 3
23:00 | Sporting Lisbon - Club Brugge – tabii Spor 6