TGRT Haber
Ekonomi
Bakan Kacır: Türk dünyası ortak Türkçe yapay zeka modeli geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugünün dünyasında yapay zeka dönüşümün ana motoru ve Türk dünyası olarak yapay zeka alanında iş birlikleri gerçekleştirmek, ortak altyapılar kurmak, yapay zekanın etik çerçevesini birlikte oluşturmak ve özellikle Türkçe büyük dil modeli çalışmasını birlikte hayata geçirmek arzusundayız" dedi.

Sanayi ve Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Teknoloji ve Bakanları 2. Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. TDT Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları'nın 2. Toplantısı'nın Bakü'de gerçekleştirilmesinin kıvancını yaşadığını belirten Bakan Kacır, "Saygıdeğer dostum Sayın Cabbarov'un ev sahipliğinde bir araya geldik.

Geçtiğimiz yıl ilkini İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda attığımız temellerin, aldığımız kararların hem gözden geçirmesini hem de önümüzdeki dönemin yol haritasını gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten bu alanlar sanayi, teknoloji, inovasyon ve bilimsel araştırma, geliştirme alanları Türk dünyasının istikbali için çok kıymetli. Türk dünyası 4 milyon 250 bin kilometrekare alanda 160 milyondan fazla insan gücüyle dünya ekonomisinde inşallah çok daha iddialı hale gelecek ve bu süreçte sanayi teknoloji alanlarında attığımız adımlar çok önemli bir rol oynayacak. Bugünkü toplantılarda da özellikle 5 ana unsura odaklandığımız alanlar oldu. Bunların başında ve geliyor. Bugünün dünyasında yapay zeka dönüşümün ana motoru ve Türk dünyası olarak yapay zeka alanında iş birlikleri gerçekleştirmek, ortak altyapılar kurmak, yapay zekanın etik çerçevesini birlikte oluşturmak ve özellikle Türkçe büyük dil modeli çalışmasını birlikte hayata geçirmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda sanayinin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve verimliliği ve katma değeri yükseltmenin de öncelikleri olduğunu belirten Kacır, "Diğer bir önemli başlık ve sürdürülebilir üretim. Bu konuda da özellikle karbon emisyonunun azaltılması, sanayide yeşil enerjinin, yenilenebilir enerjinin kullanımının arttırılması, atık geri kazanımının döngüsel ekonominin güçlendirilmesi, sanayi bölgelerinde bu altyapıların kurulması ve yaygınlaştırılması konusunda hem Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında tecrübe paylaşımı hem de ortak adımların, ortak programların gerçekleştirilmesi için birlikte daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.

"KOBİ'LER EKONOMİMİZİN ANA DİNAMİĞİNİ OLUŞTURUYOR"

Bakan Kacır, "Yine bizim için önemli bir başka başlık Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (). KOBİ'ler ekonomimizin ana dinamiğini oluşturuyor ve KOBİ'lerin teknolojiye ve finansmanına erişimin konusunda da bu alanda çalışan kurumlarımız arasında ortak programları güçlendirmek, girişim sermayesi fonlarının birlikte çalışmasını teşvik etmek, kuluçka merkezleri hızlandırma programları gibi uygulamaları, teknoparklar arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi gibi adımları önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde hayata geçirmek gayretinde olacağız" diye konuştu.

"TÜRK METROLOJİ TEŞKİLATI'NIN KURULMASI İÇİN BİRLİKTE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Metroloji, standardizasyon ve ürün güvenliği alanlarında birlikte adımlar atmanın da önemli bir başlık olduğunu belirten Kacır, "Burada Türk Metroloji Teşkilatı'nın kurulması için birlikte gayret göstereceğiz. Ürün güvenliği altyapılarımızı uyumlaştırmak, böylelikle ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve büyütmek için çaba göstereceğiz ve yine son ama çok kritik bir başka başlık da bizim için uzay teknolojileri ve ileri mühendisi kalanları. Burada ortak uydu geliştirme, gerek haberleşme uydularında gerek gözlem uydularında birlikte programlar, projeler geliştirme konusunda ve bu alanda çalışan insan kaynağına yetiştirme konusunda birlikte çok daha fazla çaba göstereceğiz. Yine Teknofest gibi gençlerimizin teknolojik girişimcilik yolculuğuna çıkmasını kolaylaştıran etkinlikleri, organizasyonları Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinde hep birlikte gerçekleştirmeye dönük adımları da inşallah hep birlikte atacağız. Ben bu toplantıların ülkelerimizin aydınlık yardımlarına inşallah katkı sunmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

