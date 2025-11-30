Şırnak'ta pizza dehşeti! Yiyen hastanelik oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dönemlerde gıda zehirlenmesi vakaları ciddi anlamda artış göstermeye başladı. Bir zehirlenme vakası da Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldi. İlçede bulunan bir kafeye giden dört kişi yedikleri pizza sonrası aniden fenalaştı. Çevredekiler durumu fark edince hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişiyi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.