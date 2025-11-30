29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025: Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar… Dün en çok ne izlendi?

29 Kasım 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında merakla bekleniyor. Dün akşam televizyonda Gönül Dağı, Ben Leman ile Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, kıyasıya da bir reyting yarışı yaşandı. Sezonlar boyunca cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisi milyonlarca izleyiciyi TRT1 ekranlarına kilitlerken, yayın hayatına bu sezon başlayan ve iddiasıyla asından söz ettiren Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizileri de nefes kesen bölümleriyle seyirciye unutulmaz anlar yaşattı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…