13°
29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025: Gönül Dağı, Ben Leman, Güller ve Günahlar… Dün en çok ne izlendi?

Kasım 30, 2025 09:08
1
29 Kasım 2025 reyting sonuçları televizyon dünyasında merakla bekleniyor. Dün akşam televizyonda Gönül Dağı, Ben Leman ile Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, kıyasıya da bir reyting yarışı yaşandı. Sezonlar boyunca cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisi milyonlarca izleyiciyi TRT1 ekranlarına kilitlerken, yayın hayatına bu sezon başlayan ve iddiasıyla asından söz ettiren Ben Leman ve Güller ve Günahlar dizileri de nefes kesen bölümleriyle seyirciye unutulmaz anlar yaşattı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

2
29 Kasım Cumartesi akşamı reyting açısından oldukça hareketli anlara sahne oldu. TRT1’de Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün yanış sıra Now TV’de Ben Leman, Kanal D’de ise sezona iddialı bir giriş yapan Güller ve Günahlar isimli diziler yeni bölümleri ile izleyiciyle buluştu. Gece geç saatlerde biten bölümlerin ardından günün ilk saatleri itibariyle de reyting sonuçları araştırılmaya başlandı…

3
DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Gönül Dağı 195. Bölümüyle, Now TV’de Ben Leman 9. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 8. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’de elemenin ardından ilk sekize giren yarışmacılar belli oldu. Diğer yandan 29 Kasım Cumartesi akşamı ATV’de C Takımı isimli yerli sinema filmi, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de ise Geliş isimli yabancı sinema filmi seyirci karşısına çıktı.

4
29 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın ne kadar izlendiğini gösteren 29 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

