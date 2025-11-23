Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sapanca'nın ardından şimdi Düzce'de ortaya çıktı! Turistik gölde su kaynıyor

Sapanca'nın ardından korkutan görüntüler Düzce'de ortaya çıktı! Efteni Gölü'nde dipten yüzeye gelen kabarcıklar görenleri endişelendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 12:53

Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü'nde dipten yüzeye çıkan fokurtunun yankıları sürerken, Sakarya’ya komşu olan Düzce’de bulunan Efteni Gölü’nde de benzeri bir görüntü ortaya çıktı.

Sapanca'nın ardından şimdi Düzce'de ortaya çıktı! Turistik gölde su kaynıyor

EFTENİ GÖLÜ'NDE KORKUTAN MANZARA

Turistik bölge olan Efteni Gölü’nde aynı Sapanca Gölü gibi fokurdamayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Sapanca'nın ardından şimdi Düzce'de ortaya çıktı! Turistik gölde su kaynıyor

"HAYATIMDA İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, hayatında ilk defa böyle durum ile karşılaştığını belirterek, "Uzun zamandır Efteni Gölü’nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıklama yapmasını da merakla bekliyoruz. Bunun temelinin kaynağına inileceğini ve sebebinin ne olduğuna bulunacağına inanıyoruz. Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında kaynayan suyun fokurdayarak yüzeye çıktığını görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca Gölü'nde de benzer bir durum yaşandığını da biliyoruz" şeklinde konuştu.

Sapanca'nın ardından şimdi Düzce'de ortaya çıktı! Turistik gölde su kaynıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremin habercisi mi? Sapanca Gölü'nde su kaynıyor! Bölge halkının gözüne uyku girmiyor
Sapanca Gölü'ndeki gizemli köpürmenin nedeni belli oldu
ETİKETLER
#Jeoloji
#Efteni Gölü
#Fokurdama
#Sapanca Gölü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.