Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tepki çeken görüntüler! Zabıta ekipleri kadın satıcıya bunları yaptı

Manisa'da izinsiz tezgah açan seyyar satıcı kadına zabıta ekiplerinin müdahalesi tepki çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde zabıta ekiplerinin kadına orantısız müdahalede bulunduğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 16:54

'nın ilçesindeki pazar yerine ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde bir kadına yapılan müdahale tepki çekti. Saniye saniye kameralara yansıyan anlarda zabıta memurunun kadın satıcıyı kollarından tutarak ileri ittiği görüldü.

Tepki çeken görüntüler! Zabıta ekipleri kadın satıcıya bunları yaptı

ÜRÜNLERİ ALINIRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Turgutlu ilçesindeki semt pazarında meydana gelen olayda Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde yaptıkları denetimlerde izin belgesi bulunmadan satış yapan seyyar satıcıların tezgahlarını topladı. Bu sırada izinsiz tezgah açtığı belirlenen bir seyyar satıcı kadın, ürünlerinin zabıta ekiplerince kaldırılmasına gözyaşları içinde karşı çıktı.

MÜDAHALE TEPKİ ÇEKTİ

Kadının tezgahını bırakmamak için direndiği anlarda zabıta ekiplerinin müdahalesi, çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine bazı vatandaşlar zabıta ekiplerinin güç kullanımını orantısız bulurken, bazıları da ekiplerin kayıt dışı satışla mücadele ettiğini savundu.

Tepki çeken görüntüler! Zabıta ekipleri kadın satıcıya bunları yaptı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Turgutlu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turgutlu Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerinde Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ile müşterek çalışmalar yürütülmektedir. Pazar tezgahlarının işgal sınırları, ürünlerin fiyat etiketleri ve seyyar satıcıların faaliyetleri denetlenmiştir. Uyarılara rağmen ihlalde bulunan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaynağı belli olmayan ürünlerine el konulmuştur. Tüm bu görevleri icra ederken kadın bir seyyar satıcının görev yapmakta olan personelimize hakaretleri ve fiziksel taarruzu sonucu sosyal medyaya tatsız bir görüntü olarak sadece bir kesiti yansıtılmıştır. Önceliğimiz olan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilçemiz genelinde tüm çalışmalarımız devam edecektir."

Tepki çeken görüntüler! Zabıta ekipleri kadın satıcıya bunları yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zabıtadan hayat kurtaran müdahale! Dikkat, sayesinde fenalaşan sürücüyü fark etti
İzinsiz tezgah açmak isteyenler kavga çıkardı: Zabıta memurlarını bıçakladılar
ETİKETLER
#Manisa
#zabıta
#Turgutlu
#seyyar satıcı
#Tekrar Gözaltı
#Pazar Yağması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.