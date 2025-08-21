Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
30°
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

ABD savaş gemisi alevlere teslim oldu! Japonya imdadına koştu

ABD donanma gemisi olan New Orleans, Japonya açıklarında alevlere teslim oldu. Japonya'nın yardımıyla çıkan yangın, 12 saat sonra söndürülebildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
11:39
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
11:41

ABD ordusundan yapılan açıklamada, 'nın eyaleti açıklarındaki "USS New Orleans" donanma gemisinde çıkan yangında 2 ABD'li denizcinin yaralandığı ifade edildi.

Denizcilerin tedavi altına alındığı, yangının ise 12 saat sonra söndürülebildiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, mürettebatın gemide kalmaya devam edeceği aktarıldı.

ABD savaş gemisi alevlere teslim oldu! Japonya imdadına koştu

ABD ORDUSU YARDIM TALEP ETTİ

Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı da ABD ordusunun başlangıçta Japonya'dan yardım istediğini, daha sonra bu talebi iptal ettiğini, ancak ilerleyen saatlerde yardım talebini yenilediğini belirtti. 4 Japon gemisinin gece boyu yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

200 metre uzunluğundaki 24 bin 433 tonluk amfibi nakliye gemisi, White Beach Tesisi açıklarında demirli.

ABD'nin çoğunluğu Okinawa'da olmak üzere Japonya'da yaklaşık 54 bin askeri bulunuyor.

