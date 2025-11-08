FED'den ABD ekonomisi için uyarı: Finansal istikrar yapay zekâ ile çökebilir

Fed'in kasım sayısını yayımladığı raporda, finansal sisteme yönelik riskler üzerine yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. Katılımcılar, politika belirsizliğini listenin başına yerleştirirken, bu belirsizliğin özellikle ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti gibi konularda endişe yarattığı belirtildi.

Politika belirsizliğini takip eden diğer önemli riskler şunlar oldu:

Jeopolitik riskler: Mevcut gerilimlerin genişleme potansiyeli izleniyor.

Uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş.

Süregelen enflasyon ve zayıflayan işgücü piyasası.

YAPAY ZEKÂ ALGISI DEĞİŞİRSE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANABİLİR

Raporda, piyasaların yakından takip ettiği yapay zekâ algısındaki olası bir değişime dikkat çekildi. Ankete katılanlar, Yapay zekâ'ya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda keskin bir düşüşe yol açabileceğini belirtti.

Bu tür bir düzeltmenin, özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceği ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.