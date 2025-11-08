Menü Kapat
 Ali Osman Polat

FED'den ABD ekonomisi için uyarı: Finansal istikrar yapay zekâ ile çökebilir

ABD Merkez Bankası (FED), yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda, Amerikan finansal sistemine yönelik en önemli riskin politika belirsizliği olduğunu duyurdu. Raporda ayrıca, yapay zekâ algısındaki ani bir değişimin varlık fiyatlarında keskin düşüşlere yol açabileceği ve bu durumun finansal istikrarı tehdit ettiği uyarısı yer aldı. İşte detaylar...

FED'den ABD ekonomisi için uyarı: Finansal istikrar yapay zekâ ile çökebilir
08.11.2025
08.11.2025
saat ikonu 03:04

'in kasım sayısını yayımladığı raporda, finansal sisteme yönelik riskler üzerine yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. Katılımcılar, politika belirsizliğini listenin başına yerleştirirken, bu belirsizliğin özellikle ticaret politikası, merkez bankası bağımsızlığı ve ekonomik verilerin mevcudiyeti gibi konularda endişe yarattığı belirtildi.

FED'den ABD ekonomisi için uyarı: Finansal istikrar yapay zekâ ile çökebilir

Politika belirsizliğini takip eden diğer önemli riskler şunlar oldu:

Jeopolitik riskler: Mevcut gerilimlerin genişleme potansiyeli izleniyor.

Uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş.

Süregelen ve zayıflayan işgücü piyasası.

FED'den ABD ekonomisi için uyarı: Finansal istikrar yapay zekâ ile çökebilir

YAPAY ZEKÂ ALGISI DEĞİŞİRSE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANABİLİR

Raporda, piyasaların yakından takip ettiği yapay zekâ algısındaki olası bir değişime dikkat çekildi. Ankete katılanlar, Yapay zekâ'ya yönelik genel algının değişmesinin riskli varlıklarda keskin bir düşüşe yol açabileceğini belirtti.

FED'den ABD ekonomisi için uyarı: Finansal istikrar yapay zekâ ile çökebilir

Bu tür bir düzeltmenin, özel ve kamu piyasalarında büyük kayıplara neden olabileceği ve düşüşlerin yeterince büyük olması durumunda finansal koşulların sıkılaşmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Merkez Bankası faiz kararını duyurdu!
