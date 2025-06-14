Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail İran gerilimi için diplomasi trafiği: 'Savaş göç dalgaları oluşabilir' uyarısı

Son dakika haberine göre İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgesel tansiyon yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, Suudi Arabistan, İran ve Ürdün liderleriyle yaptığı görüşmelerde savaşın yıkıcı sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran gerilimi üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail’in saldırgan tutumunun bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine sürüklediğini, nükleer müzakerelerin sabote edildiğini ve göç dalgaları gibi yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Filistin meselesinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, diplomatik yollarla çözüm çağrısında bulundu.

PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞME: "İSRAİL DURDURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a saldırısının bölge güvenliğini tehdit ettiğini, göç dalgalarının oluşabileceğini bu yüzden İsrail’in durdurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, nükleer müzakerelerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek bölgenin yeni bir krize tahammülü olmadığını ifade etti.

"İSRAİL EN BÜYÜK TEHDİT, YENİ KRİZE TAHAMMÜL YOK"

İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin detaylar şu şekilde aktarıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran’a yönelik saldırı ile bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, uluslararası camianın Filistin’deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail’i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail’in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesi ile çözülebileceğini ifade etti."

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki gerilim, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, yaşanan can kayıpları nedeniyle İran halkına başsağlığı dileklerini iletti. İsrail’in eylemlerinin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu saldırıların tüm bölgeyi ateşe sürükleme amacı taşıdığını ifade etti.

'NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ SABOTE EDİLİYOR'

Netanyahu yönetiminin saldırılarla İran’ın nükleer programına ilişkin müzakere sürecini sabote etmeye çalıştığını dile getiren Erdoğan, İsrail’in ayrıca bu saldırılarla dünya kamuoyunun dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye’nin, İran’daki Natanz tesisinde olası bir nükleer sızıntı ihtimalini yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, nükleer anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun diplomatik süreçler olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN VE ÜRDÜN KRALI ABDULLAH TELEFONDA GÖRÜŞTÜ: “İSRAİL’İN SALDIRILARI BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-İran gerilimi başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden ciddi bir provokasyon olarak değerlendirdi. Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de istikrarsızlık yarattığını vurguladı.

Erdoğan ayrıca, uluslararası toplumun Filistin’deki işgal ve soykırıma karşı sessiz kalmasının İsrail’i cesaretlendirdiğini belirtti. İsrail’in İran’ın nükleer programına ilişkin çözüm çabalarını sabote ettiğini, olası bir nükleer sızıntının ise siviller başta olmak üzere bölge ve dünya sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Bölgenin yeni bir krize tahammülünün kalmadığını dile getiren Erdoğan, nükleer ihtilafın ancak müzakereler yoluyla çözülebileceğini vurgulayarak, bu süreçte Filistin davasının gölgede kalmaması gerektiğine dikkat çekti.