Bakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Abd Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemlı Direktör ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka ile bir araya geldi.

MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARI VAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye sahasındaki son durum ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Tarafların karşılıklı temasların devamı konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.