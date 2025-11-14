Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka ile görüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile bir araya geldi
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 16:48

kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan , bugün 'nin ve Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Abd Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemlı Direktör ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile bir araya geldi

MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARI VAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye sahasındaki son durum ve bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı. Tarafların karşılıklı temasların devamı konusunda mutabık kaldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beyaz Saray'da: Üçlü zirvede dikkat çeken SDG kararı
Hakan Fidan, Roman mevkidaşıyla görüştü!
ETİKETLER
#abd
#hakan fidan
#suriye
#dışişleri bakanlığı
#ankara büyükelçisi
#Bölgesel Güvenlik
#Türkiye-abd İlişkileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.