47 ilde dolandırıcılık operasyonu! Vatandaşları böyle kandırmışlar: Tam 2 milyar 799 milyon TL

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 47 ilde 1 ay içinde düzenlenen dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonların detaylarını paylaştı. 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheli yakalandı, 181'i hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 Milyar 799 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

2 MİLYAR 799 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Siirt, Kars, Bartın, Yalova, Şırnak, Tekirdağ, Samsun, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Muş, Mardin, Gümüşhane, Antalya, Kahramanmaraş, Kütahya, Aksaray, Denizli, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Çankırı’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak,

Yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle,

Sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında,

Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 Milyar 799 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.