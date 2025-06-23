Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

47 ilde dolandırıcılık operasyonu! Vatandaşları böyle kandırmışlar: Tam 2 milyar 799 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 27 kişiyi dolandıran 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 08:06

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 47 ilde 1 ay içinde düzenlenen dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonların detaylarını paylaştı. 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheli yakalandı, 181'i hakkında tutuklama kararı verildi. Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 Milyar 799 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

47 ilde dolandırıcılık operasyonu! Vatandaşları böyle kandırmışlar: Tam 2 milyar 799 milyon TL

2 MİLYAR 799 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Siirt, Kars, Bartın, Yalova, Şırnak, Tekirdağ, Samsun, Çorum, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Muş, Mardin, Gümüşhane, Antalya, Kahramanmaraş, Kütahya, Aksaray, Denizli, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Çankırı’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak,
Yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle,
Sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında,
Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 Milyar 799 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

47 ilde dolandırıcılık operasyonu! Vatandaşları böyle kandırmışlar: Tam 2 milyar 799 milyon TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte trafikte en çok cezayı alan hareket!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ayrı operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ terör örgütüne büyük darbe!
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#suç
#Ayşe
#masak
#Ulusal Meclis
#vatandaş
#kar
#emniyet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.