TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

CHP’li başkanlara dolandırıcılık soruşturması: Vaatte bulunarak 50 bin lira aldılar

İzmir Bornova'daki CHP yöneticilerine soruşturma başlatıldı. Bağış adı altında vaatte bulunarak kendisinden 50 bin lira alınan kişi şikayetçi oldu.

CHP'li başkanlara dolandırıcılık soruşturması: Vaatte bulunarak 50 bin lira aldılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
17:50
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
18:37

'de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında üzerine soruşturma başlatıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

50 BİN LİRA ALDILAR

Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#izmir
#dolandırıcılık
#chp
#suç duyurusu
#Siyasi Skandal
#Politika
TGRT Haber
