Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güvenlik güçleri tarafından el konulmasının ardından dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı. Filodaki Türk aktivist Zeynep Tekocak, bir İsrail askerinin Türkçe konuştuğunu fark ederek yaşadıklarını anlattı.

YOZGATLI İSRAİL ASKERİ KİM?

Sumud Filosu’nda yer alan Zeynep Tekocak, katıldığı bir televizyon programında yaşadıklarını aktararak İsrail askerlerinden birinin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu söyledi. Tekocak, askere Türkçeyi nereden öğrendiğini sorduğunda “Yozgatlıyım, babam Yozgatlı” yanıtını aldığını belirtti. Bu sözlerin ardından askerle arasında kısa bir diyalog geçtiğini dile getirdi.

Tekocak’ın açıklamasına göre söz konusu İsrail askeri, annesinin İsrailli, babasının ise Yozgatlı olduğunu ileri sürdü. Bu bilgi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türk kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Ancak askerin kimliği veya geçmişine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

YOZGATLI İSRAİL ASKERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, konuya ilişkin adli girişimde bulundu. Şahan, “Yozgatlıyım” diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Milletvekili, Zeynep Tekocak’a yönelik eylemler nedeniyle TCK’nın 8 ila 12’nci maddeleri kapsamında failler hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Şahan, ayrıca kendini “Yozgatlıyım” diye tanıtan İsrail askeri hakkında TCK 217/A maddesi uyarınca da Yozgat halkı adına şikayette bulundu. Paylaşımında “Bu utanç verici eylemlerle Yozgat’ın adını kirletmeye cüret eden” ifadelerini kullanan Şahan, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Yaptığı açıklamada Yozgat’ın adının lekelenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Şahan, “Yozgat’ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur” dedi.