Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu’nun durdurulmasının ardından yaşananlar Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Filoda yer alan aktivist Zeynep Tekocak, kendilerini gözaltına alan İsrail askerlerinden birinin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu anlattı. Tekocak’ın askerle yaptığı diyalogda aldığı “Yozgatlıyım, babam Yozgatlı” yanıtı gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 21:14

’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na güvenlik güçleri tarafından el konulmasının ardından dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı. Filodaki Türk aktivist Zeynep Tekocak, bir İsrail askerinin Türkçe konuştuğunu fark ederek yaşadıklarını anlattı.

YOZGATLI İSRAİL ASKERİ KİM?

Sumud Filosu’nda yer alan Zeynep Tekocak, katıldığı bir televizyon programında yaşadıklarını aktararak İsrail askerlerinden birinin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu söyledi. Tekocak, askere Türkçeyi nereden öğrendiğini sorduğunda “Yozgatlıyım, babam Yozgatlı” yanıtını aldığını belirtti. Bu sözlerin ardından askerle arasında kısa bir diyalog geçtiğini dile getirdi.

Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tekocak’ın açıklamasına göre söz konusu İsrail askeri, annesinin , babasının ise Yozgatlı olduğunu ileri sürdü. Bu bilgi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türk kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Ancak askerin kimliği veya geçmişine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

YOZGATLI İSRAİL ASKERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, konuya ilişkin adli girişimde bulundu. Şahan, “Yozgatlıyım” diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Milletvekili, Zeynep Tekocak’a yönelik eylemler nedeniyle TCK’nın 8 ila 12’nci maddeleri kapsamında failler hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Şahan, ayrıca kendini “Yozgatlıyım” diye tanıtan İsrail askeri hakkında TCK 217/A maddesi uyarınca da Yozgat halkı adına şikayette bulundu. Paylaşımında “Bu utanç verici eylemlerle Yozgat’ın adını kirletmeye cüret eden” ifadelerini kullanan Şahan, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Yozgatlı İsrail askeri kim? Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Yaptığı açıklamada Yozgat’ın adının lekelenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Şahan, “Yozgat’ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur” dedi.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#yozgat
#yozgat
#filistin
#israilli
#israil saldırısı
#Küresel Sumud Filosu
#Zeynep Tekocak
#İsrail Askeri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.