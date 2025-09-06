Fenerbahçe Zidane ile anlaşmaya vardı! Ali Koç'tan bir bomba transfer daha

Fenerbahçe, sezona üst düzey bir kadro kurarak başladı ancak, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turuna kalamadan veda etti. Alınan başarısız sonuçların faturası da Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya kesildi.

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör arayışına giren sarı lacivertli ekip listedeki yabancı teknik adaylarla da bir türlü anlaşamadı. Roger Schmidt, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou'ndan olumsuz cevap alan Fenerbahçe yönetimi, rotasını çok sürpriz bir yere çevirdi.

FENERBAHÇE'DE ZİNEDİNE ZİDANE BOMBASI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekibiyle yaptığı toplantıda; yıldızlar karması kurduğunu ifade ederek, bu takımı tartışmaya kapalı bir hocaya emanet etmek istediğini belirtti.

Sabah’ta yer alan habere göre; Bu gelişmeler sonrasında Zidane ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, Fransız teknik adamdan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid’i çalıştıran Fransız teknik adam Zinedine Zidan ile ön anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim, maaş ve sözleşme detaylarına kadar tüm konularda anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü teknik adamın hafta içi İstanbul’a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

ZİNEDİNE ZİDANE! BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Teknik direktörlük kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, eflatun-beyazlılarla tarihi başarılara imza attı. Fransız çalıştırıcı Real Madrid ile 2015/16, 16/17 ve 17/18 sezonlarında peş peşe 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Zidane yönetimindeki Real Madrid, 16/17 ve 19/20 sezonlarında La Liga, 16/17 ve 17/18 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

53 yaşındaki teknik direktör ayrıca Real Madrid ile 16/17 ve 17/18'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile 17/18 ve 19/20 sezonlarında İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Zinedine Zidane 17/18 ve 16/17 sezonlarında ise yılın teknik direktörü seçildi.