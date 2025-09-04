Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de teknik direktör toplantısı bitti: Ali Koç'tan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan sürpriz bir karar geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik adam sürecini bekletme konusunu gündemine aldı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 21:53

'de yönetim kurulu toplandı ve kritiğini masaya yatırdı. Halihazırda ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 'un son kararı öncesinde ciddi bir yapılanmanın hazırlığına başladı.

FENERBAHÇE'DE DEVİN ÖZEK'TEN ALİ KOÇ'A SUNUM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, listede olan teknik adamlarla ilgili özel bir sunum yaptı. Esasen ise Ali Koç'un son hamlesinin beklendiği süreçte, Fenerbahçe adına 'erteleme' kararı çıktı! Son olarak da yönetim, teknik direktör konusunun netleşmesi için birkaç gün daha ayırmayı gündemine aldı ve nihai kararı ötelemiş oldu.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Luciano Spalletti, Domenico Tedesco, Ange Postecoglou, ve Aykut Kocaman; isimleri gündeme gelmişti.

HULUSİ BELGÜ'DEN AÇIKLAMA

"Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı isimler de eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir teknik direktöre ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO NEDEN GÖNDERİLDİ?
Dünyaca ünlü hoca, Benfica maçı öncesinde Ali Koç'u hedef göstermişti.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu zaferle başladı: Gürcistan'ı deplasmanda devirdik!
Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!
ETİKETLER
#ali koç
#trendyol süper lig
#jose mourinho
#teknik direktör
#ismail kartal
#Fenerbahçe
#Devin Özek
#Luciano Spalletti
#Domenico Tedesco
#Spor
TGRT Haber
