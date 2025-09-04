Fenerbahçe'de teknik direktör toplantısı bitti: Ali Koç'tan sürpriz karar!

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplandı ve teknik direktör kritiğini masaya yatırdı. Halihazırda Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Ali Koç'un son kararı öncesinde ciddi bir yapılanmanın hazırlığına başladı.

FENERBAHÇE'DE DEVİN ÖZEK'TEN ALİ KOÇ'A SUNUM

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, listede olan teknik adamlarla ilgili özel bir sunum yaptı. Esasen ise Ali Koç'un son hamlesinin beklendiği süreçte, Fenerbahçe adına 'erteleme' kararı çıktı! Son olarak da yönetim, teknik direktör konusunun netleşmesi için birkaç gün daha ayırmayı gündemine aldı ve nihai kararı ötelemiş oldu.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Luciano Spalletti, Domenico Tedesco, Ange Postecoglou, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman; isimleri gündeme gelmişti.

HULUSİ BELGÜ'DEN AÇIKLAMA

"Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı isimler de eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir teknik direktöre ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."