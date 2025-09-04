Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!

Beşiktaş'ta yıldız transferi için sürpriz bir hamle geldi. Kartal, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Leandro Trossard için geri sayıma geçti.

BEŞİKTAŞ'TA BONSERVİS KRİTİĞİ

Leandro Trossard için Arsenal ile bonservis görüşmeleri yapan Beşiktaş, orta yolun bulunmasıyla birlikte Belçikalı yıldıza imza attıracak! Ayrıca da Leandro Trossard, Topçular ile olan kontratının son yılına girmişti.

8 MİLYON EURO!

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Leandro Trossard'ın, sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle 8 milyon Euro civarlarına serbest kalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ LEANDRO TROSSARD'IN PERFORMANSI

Arsenal ile geçen sezon 56 maça çıkan Leandro Trossard, 10 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.