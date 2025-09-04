Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!

Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferi için görüşmeler başladı. Siyah beyazlı yönetim, Arsenal'de gözden çıkarılan Leandro Trossard için resmen masaya oturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 20:24

'ta yıldız transferi için sürpriz bir hamle geldi. Kartal, bir dönem 'nin de gündeminde olan Leandro Trossard için geri sayıma geçti.

Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!

BEŞİKTAŞ'TA BONSERVİS KRİTİĞİ

Leandro Trossard için ile bonservis görüşmeleri yapan Beşiktaş, orta yolun bulunmasıyla birlikte Belçikalı yıldıza imza attıracak! Ayrıca da Leandro Trossard, Topçular ile olan kontratının son yılına girmişti.

8 MİLYON EURO!

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Leandro Trossard'ın, sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle 8 milyon Euro civarlarına serbest kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yıldız kanat sürprizi: Pazarlıklar başladı!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ LEANDRO TROSSARD'IN PERFORMANSI

Arsenal ile geçen sezon 56 maça çıkan Leandro Trossard, 10 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL LEANDRO TROSSARD'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Topçular, yıldız kanat için Brighton'a 24 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sonrası rota İstanbul oldu!
Mehmet Demirkol’dan Ali Koç’a net mesaj: “Fenerbahçe ile buraya kadar”
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#belçika
#arsenal
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Leandro Trossard
#Leandro Trossard
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.