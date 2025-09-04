Menü Kapat
28°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol’dan Ali Koç’a net mesaj: “Fenerbahçe ile buraya kadar”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, spor yorumcusu Mehmet Demirkol’dan çarpıcı bir yaklaşım geldi. Socrates Dergisi’nin YouTube kanalında süreci değerlendiren Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Ali Koç birlikteliğinin sona ermesi gerektiğini anlattı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 18:05

’un dönemine dair kritik çıkışlar devam ediyor. An itibarıyla deneyimli gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’deki planlamayı hedef gösterdi ve değişimi işaret etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

“Ali Koç yönetiminin ömrü bitti. Bu son transferleri yeniden tutunmak için yapıyor ama bence bitti. Tabii insanın bitti denilen yerden tekrar dönmesi de söz konusu olabilir. Ama düşük bir ihtimal! ‘Dolayısıyla bu transferlerle kesin Ali Koç yeniden başkan seçilir’ çıkarımını doğru bulmuyorum. Kongre, ‘tamam güzel yaptın’ ama artık diğerleri yönetsin diyebilir. Mesela şu anda Fenerbahçe’nin teknik direktörünün hala belirli olmaması benim için kabul edilebilir bir şey değil. Jose Mourinho’yu yolladığın anda diğer ismi açıklaman gerekirdi, tartışmaya sebep olacak bir süreç ortaya çıkmamalıydı.”

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasından bu yana; İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Roger Schmidt gibi isimler öne çıkmış durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Sarı lacivertlilerin, bundan sonraki dönemde fırsat hamleleri yapması bekleniyor.
