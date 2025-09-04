Mehmet Demirkol’dan Ali Koç’a net mesaj: “Fenerbahçe ile buraya kadar”

Ali Koç’un Fenerbahçe dönemine dair kritik çıkışlar devam ediyor. An itibarıyla deneyimli gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’deki planlamayı hedef gösterdi ve değişimi işaret etti.

MEHMET DEMİRKOL'DAN ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

“Ali Koç yönetiminin ömrü bitti. Bu son transferleri yeniden tutunmak için yapıyor ama bence bitti. Tabii insanın bitti denilen yerden tekrar dönmesi de söz konusu olabilir. Ama düşük bir ihtimal! ‘Dolayısıyla bu transferlerle kesin Ali Koç yeniden başkan seçilir’ çıkarımını doğru bulmuyorum. Kongre, ‘tamam güzel transferler yaptın’ ama artık diğerleri yönetsin diyebilir. Mesela şu anda Fenerbahçe’nin teknik direktörünün hala belirli olmaması benim için kabul edilebilir bir şey değil. Jose Mourinho’yu yolladığın anda diğer ismi açıklaman gerekirdi, tartışmaya sebep olacak bir süreç ortaya çıkmamalıydı.”

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasından bu yana; İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Roger Schmidt gibi isimler öne çıkmış durumda.