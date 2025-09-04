Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sonrası rota İstanbul oldu!

Trabzonspor ve Başakşehir arasında, Muhammed Şengezer için pazarlıklar başladı. Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır sonrası için kritik pozisyonu Muhammed Şengezer'e emanet etmeye karar verdi.

MUHAMMED ŞENGEZER TRABZONSPOR YOLUNDA

Trabzonspor'a transfer olmaya olumlu yaklaşan Muhammed Şengezer, kulüpler arasındaki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz devine imza atmaya hazırlanıyor.

MUHAMMED ŞENGEZER VE BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başakşehir formasıyla geçen sezon 45 maça çıkan ve 4005 dakika süre alan 27 yaşındaki eldiven, bu süreçte 58 gol yemiş ve tam 15 maçta da skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.