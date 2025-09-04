Neymar'a Hiç tanımadığı birinden servet yağdı! 1 milyar dolar miras kaldı

Brezilya’da yaşayan 31 yaşındaki bir iş adamı, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetini dünyaca ünlü futbolcu Neymar’a miras bıraktı. Hayranlık duyduğu için bu kararı aldığı belirtilen iş adamının, süperstarla hiçbir bağı olmadığı ortaya çıktı.

KARİYER PLANLAMASI

Kariyerine Santos forması altında başlayan Neymar, Barcelona'ya döneminin rekor rakamıyla transfer olup, ardından dünya futbol tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen futbolcu olarak Fransız devi PSG'ye transfer oldu. PSG'de geçirdiği süre zarfında bir hayli gelir elde eden Neymar, daha sonra Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e transfer oldu. Suudi devinde çıktığı maç sayısı çıkmadığı maç sayısından daha az olan Brezilyalı yıldız, yıllık yaklaşık 200 milyon Euro civarında maaş ödemesi aldı. Akabinde ilk adresi olan Brezilya takımlarından Santos'a transfer olarak başladığı yere geri döndü.

TANIMADIĞI ADAMDAN SERVET KALDI

Kariyeri hatırı sayılır kontratlarla geçen Neymar'a yine talih kuşu kondu. Porto Alegre’den 31 yaşındaki bir iş insanı, servetinin tek varisi olarak Neymar’ı seçerek Brezilya’da büyük şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 6,1 milyar rand (yaklaşık 1 milyar ABD doları) değerindeki miras, Brezilya medyası GZHMore’un aktardığına göre 12 Haziran 2025’te resmî olarak kayıtlara geçti. İş insanının Neymar'la ne profesyonel kariyer olarak ne de ailevi bir bağı bulunmuyor.

"NEYMAR'I ÇOK SEVİYORUM"

İsmini açıklamayan iş insanı, bu kararının hayranlık ve duygusal bir bağdan kaynaklandığını belirtti. “Neymar’ı seviyorum, kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum” diyen iş insanı, oyuncuda nadir bulunan değerler gördüğünü ve özellikle Neymar’ın babasıyla olan yakın ilişkisinden etkilendiğini ifade etti. Öte yandan, Neymar’ın temsilcileri mirasla ilgili herhangi bir resmî bildirim almadıklarını açıkladı.