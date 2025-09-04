Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, göreve geldikten sonra, yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hangi oyuncuların takımda kalacağı hangi oyuncuların gideceği noktasında karar verildi.

Beşiktaş, Elan Ricardo ve Keny Arroyo'nun takımdan ayrılmasıyla açılan 2 yabancı genç oyuncu kontenjanının birini sağ bek transferine ayırdı. Bu bölgede Jonas Svensson ile yollarını ayırarak yabancı sayısını düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, defansın sağındaki hakkını genç kontenjanından kullanmak istiyor.

ROMA'DAN YILDIZ İSİM GÜNDEMDE

Çalışmalarına başlayan yönetim, adı yaz başında da gündeme gelen 2003 doğumlu Devyne Rensch için yeniden hamle yaptı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'ya transfer olan ancak Gasperini'nin planlarında yer bulamayan 22 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı kurmaylar, kiralama teklifiyle masaya oturdu.

GERİ PLANA DÜŞTÜ, AYRILACAK

Daha önce takımdan ayrılmak istemeyen Hollandalı futbolcu, Roma'nın Wesley'i sağ beke dahil etmesiyle iyice geri plana düştü. Bunu fırsata dönüştürmek isteyen Kartal, hem İtalyan kulübü hem de oyuncu cephesiyle pazarlık halinde. Roma, 22 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun devre arasında Ajax'tan 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Asıl mevkisi sağ bek olan Rensch, stoper ve sol bekte de zaman zaman görev aldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncunun Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Roma'ya transfer olmadan önce Ajax'ta 156 maça çıkan Rensch, 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibine transfer olduktan sonra 20 maça çıkan 22 yaşındaki bek, 1 asist yaptı.