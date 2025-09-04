Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Spor
Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Beşiktaş, üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra, teknik direktör Solskjaer ile yollarını ayırarak kulübün efsane ismi Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı. Göreve başlayan Yalçın, yönetimden çeşitli transferler talep etti. Beşiktaş yönetimi de harekete geçerek Roma'nın genç yıldızı için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi
'ın yeni teknik direktörü , göreve geldikten sonra, yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hangi oyuncuların takımda kalacağı hangi oyuncuların gideceği noktasında karar verildi.

Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Beşiktaş, Elan Ricardo ve Keny Arroyo'nun takımdan ayrılmasıyla açılan 2 yabancı genç oyuncu kontenjanının birini transferine ayırdı. Bu bölgede Jonas Svensson ile yollarını ayırarak yabancı sayısını düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, defansın sağındaki hakkını genç kontenjanından kullanmak istiyor.

Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

ROMA'DAN YILDIZ İSİM GÜNDEMDE

Çalışmalarına başlayan yönetim, adı yaz başında da gündeme gelen 2003 doğumlu Devyne Rensch için yeniden hamle yaptı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 'ya olan ancak Gasperini'nin planlarında yer bulamayan 22 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı kurmaylar, kiralama teklifiyle masaya oturdu.

Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

GERİ PLANA DÜŞTÜ, AYRILACAK

Daha önce takımdan ayrılmak istemeyen Hollandalı futbolcu, Roma'nın Wesley'i sağ beke dahil etmesiyle iyice geri plana düştü. Bunu fırsata dönüştürmek isteyen Kartal, hem İtalyan kulübü hem de oyuncu cephesiyle pazarlık halinde. Roma, 22 yaşındaki oyuncuyu geçen sezonun devre arasında Ajax'tan 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Asıl mevkisi sağ bek olan Rensch, stoper ve sol bekte de zaman zaman görev aldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncunun Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sergen Yalçın istedi yönetim harekete geçti! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi

Roma'ya transfer olmadan önce Ajax'ta 156 maça çıkan Rensch, 10 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibine transfer olduktan sonra 20 maça çıkan 22 yaşındaki bek, 1 asist yaptı.

