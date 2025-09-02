Beşiktaş transferi duyurdu! Vaclav Cerny Kartal'da

Transfer sezonunun tamamlanmasına az bir zaman kala takımlar kadrolarına son şeklini vermeye çalışıyor. Beşiktaş da bu kapsamda yeni gelişmeyi duyurdu.

Vaclav Cerny trasnferinin duyurulduğu kulüp açıklamasında futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."