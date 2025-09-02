Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu

Son olarak Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray'ın sıradaki hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğu iddia edildi.

ALMAN BASININDAN ÇALHANOĞLU İDDİALARI

Sky Sport Almanya'nın geçtiği özel habere göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girdi. Inter ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği, transferin zor olduğu ancak sarı-kırmızılıların çabaladığı aktarıldı.

ÜNLÜ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio da Hakan Çalhanoğlu iddialarına değindi. Di Marzio, "Galatasaray'ın Çalhanoğlu'na ilgi duyduğu konuşuluyor. Araştırdık ama bir şey yok" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Bu gelişmelerin ardından Çalhanoğlu'nun sosyal medyada, "Galatasaray'a gelmek için aylardır çabalayan, maaşında ciddi fedakârlık yapıp takımına rest çeken Hakan Çalhanoğlu'nu 2-3 milyon euro için almayacaksanız, bu sizin ayıbınız olsun" şeklindeki bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

İNTER BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Inter Başkanı Giuseppe Marotta da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Transfer piyasasında başka bir şey olmayacak. Güçlü takımlar gibi biz de omurgamızı sağlamlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.