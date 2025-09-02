Menü Kapat
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu

Transfer sezonuna bomba gibi giriş yapan Galatasaray'da gündem bir kez daha Hakan Çalhanoğlu. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için Inter ile temaslara yeniden başladığı öne sürüldü. Öte yandan ünlü gazeteci, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Transfer iddialarının ardından milli yıldızın sosyal medyada yaptığı hareket gündem oldu. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu
Son olarak Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan 'ın sıradaki hedefinin olduğu iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu

ALMAN BASININDAN ÇALHANOĞLU İDDİALARI

Sky Sport Almanya'nın geçtiği özel habere göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girdi. Inter ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin devam ettiği, transferin zor olduğu ancak sarı-kırmızılıların çabaladığı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu

ÜNLÜ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio da Hakan Çalhanoğlu iddialarına değindi. Di Marzio, "Galatasaray'ın Çalhanoğlu'na ilgi duyduğu konuşuluyor. Araştırdık ama bir şey yok" şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Bu gelişmelerin ardından Çalhanoğlu'nun sosyal medyada, "Galatasaray'a gelmek için aylardır çabalayan, maaşında ciddi fedakârlık yapıp takımına rest çeken Hakan Çalhanoğlu'nu 2-3 milyon euro için almayacaksanız, bu sizin ayıbınız olsun" şeklindeki bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu
İNTER BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Inter Başkanı Giuseppe Marotta da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada " piyasasında başka bir şey olmayacak. Güçlü takımlar gibi biz de omurgamızı sağlamlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu
